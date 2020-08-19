القضاء العسكري يشارك في تخريج الدبلومة التدريبية في كلية العودة

غزة- الرأي

شاركت هيئة القضاء العسكري أمس الثلاثاء، في حفل تخريج الدفعة الأولى من الدبلومة التدريبية المميزة بعنوان " القانوني المحترف في القضاء العسكري"، الذي تنظمه كلية العودة الجامعية في مقرها.

وحضر حفل التخريج عميد الكلية الدكتور هشام المغاري، والمستشار العميد حقوقي د. أمين نوفل رئيس هيئة القضاء العسكري، والمستشار سامي الأشرم عميد المعهد العالي للقضاء الفلسطيني، و مدربي الدبلومة.

وأشار العميد د. نوفل خلال كلمة له إلى أن الدبلومة جاءت بناء على احتياج حقيقي لرفد المختصين والمهتمين في المجال القانوني بعلوم القضاء العسكري بشكل شامل وواسع، داعيا المتدربين الي الاستفادة من الدبلومة وزيارة القضاء العسكري لحضور جلسات واقعية للاستفادة بشكل أكبر، كما شكر كل من شارك في انجاح هذه الدبلومة التي تعتبر مميزة بكل المقاييس.

بدوره أكد الدكتور هشام المغاري في أن الكلية تفخر بالشراكة مع هيئة القضاء العسكري والمعهد العالي للقضاء الفلسطيني، لتنظيم الدبلومة فهي نتاج مهم وبداية مميزة للتعاون المشترك، مباركاً للمتدربين اجتيازهم الدبلومة وطالب المغاري الخريجين الاستفادة من مخرجاتها وتوظيفها في العمل القانوني.

وحاضر عددًا من موظفي القضاء العسكري في عدد من المحاضرات المتعلقة في القضاء العسكري، بالإضافة إلى تنفيذ عددٍ من المحاكم الصورية.

تخلل الاحتفال فقرات مختلفه منها عرض فيديو توضيحي يوثق مجريات الدبلومة والمحاكم الصوريه التي نفذت داخل قاعات محاكم القضاء العسكري.

واختتم الحفل بتكريم القائمين على تنظيم الدبلومة والمتمثلين في هيئة القضاء العسكري والمعهد العالي للقضاء الفلسطيني، بدروع شكر وتقدير على جهودهم، بالإضافة إلى تكريم المدربين والمحاضرين في الدبلومة.