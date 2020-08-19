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رئيس بلدية الزهراء يتفقد مرافق البلدية

19 آب / أغسطس 2020 01:14

رئيس بلدية الزهراء يتفقد مرافق البلدية
رئيس بلدية الزهراء يتفقد مرافق البلدية

غزة- الرأي

عقد رئيس بلدية الزهراء أ. مروان حمد سلسلة اجتماعات مع أقسام البلدية المختلفة، بهدف الإطلاع على تقدم سير العمل والاطمئنان على استمرار تقديم الخدمات للجمهور بكفاءة عالية.
حيث اجتمع برؤساء الأقسام في البلدية، لمتابعة أعمالهم وخططهم اليومية.

ونظم رئيس البلدية اجتماع مع "صناع الجمال" للإطمئنان على سير عملهم بجودة وكفاءة عالية بما يضمن الحفاظ على المشهد الحضاري في المدينة.

وتقدم بالشكر الجزيل لجميع موظفي البلدية لاستمرارهم في تقديم الخدمات للمواطنين.

وعلى مستوى العمل الميداني، نظم رئيس البلدية برفقة عضو المجلس البلدي أ.عمار أبو مدين، ورئيس قسم الشؤون الإدارية أ. جمال مشتهى، جولة ميدانية تفقد فيها أعمال الصيانة في مرافق البلدية، ومضخة الصرف الصحي في منطقة أبراج حي الأمل، للاطلاع على آلية عملها ووتذليل العقبات التي تعترض فرق العمل والصيانة بما يضمن استمرار وجودة الخدمات المقدمة للسكان.

117873961_3304214872999677_7143544553601359937_n رئيس بلدية الزهراء يتفقد مرافق البلدية
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