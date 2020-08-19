بلدية غزة تبحث التعاون المشترك مع الشرطة البحرية

غزة- الرأي

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج مع وفد من إدارة الشرطة البحرية سبل تعزيز التعاون المشترك والحفاظ على نظافة وأمن شاطئ البحر .



جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مكتب رئيس البلدية بمقر البلدية الرئيس بميدان فلسطين، حضره عن الشرطة البحرية، مدير عمليات الشرطة البحرية العقيد مصطفى الجعبير، ومدير شؤون الصيادين العقيد حسام السحبااني، ومندوب محافظة غزة في الشرطة البحرية الملازم محمد أبو عجوة .



وأطلع د. السراج الوفد على جهود البلدية في مجال تنظيم الشاطئ والكورنيش، والحفاظ على النظافة، وخدمات الانقاذ البحري على طول شاطئ المدينة، والجهود التي تبذلها البلدية لتطوير الواجهة البحرية .



بدوره، شكر الوفد بلدية غزة على جهودها على الشاطئ، وأكد أهمية تعزيز التعاون مع البلدية في مجال حفظ أمن الشاطئ وتوفير بيئة أمنة للمواطنين، والتعاون في مجال تنظيم الشاطئ والحفاظ على سلامة المواطنين المصطافين .



وناقش رئيس البلدية مع الوفد سبل تعزيز إجراءات السلامة على شاطئ البحر خلال موسم الإصطياف الحالي، والتعاون في مجال إرشاد المواطنين في أماكن السباحة .

واتفق الطرفان على تعزيز التواصل بين البلدية وإدارة الشرطة البحرية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين المصطافين على شاطئ البحر .