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التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية حصاد الخير

19 آب / أغسطس 2020 01:33

التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية حصاد الخير
التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية حصاد الخير

غزة- الرأي

زار وفدٌ من وزارة التنمية الاجتماعية  ضم كل من  محمد جحجوح رئيس قسم ترخيص الجمعيات، وأحمد الأعرج رئيس قسم الرقابة علي الجمعيات ،  جمعية حصاد الخير.

 وكان في استقبال الوفد مدير جمعية حصاد الخير د. صبحي اليازجي، حيث قدم شرح عن الجمعية و برامجها و أهدافها و الفئات المستهدفة . 
جاء ذلك، في إطار خطة الزيارات التي تطلقها دائرة الجمعيات في الإدارة العامة للتنمية و التخطيط و استمرارا لتعميق العلاقات و التنسيق و التشبيك و تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني مع وزارة التنمية الاجتماعية
و تم توضيح و شرح برنامج المعلومات الاجتماعية المحوسب الجديد الذي يخص عمل الجمعيات بالوزارة و متابعة ترخيص الجمعية من قبل الوزارة كونها الوزارة المختصة بمتابعة الجمعيات الاجتماعية الأهلية

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