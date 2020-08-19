التنمية الاجتماعية تبحث التعاون المشترك مع جمعية حصاد الخير

غزة- الرأي

زار وفدٌ من وزارة التنمية الاجتماعية ضم كل من محمد جحجوح رئيس قسم ترخيص الجمعيات، وأحمد الأعرج رئيس قسم الرقابة علي الجمعيات ، جمعية حصاد الخير.

وكان في استقبال الوفد مدير جمعية حصاد الخير د. صبحي اليازجي، حيث قدم شرح عن الجمعية و برامجها و أهدافها و الفئات المستهدفة .

جاء ذلك، في إطار خطة الزيارات التي تطلقها دائرة الجمعيات في الإدارة العامة للتنمية و التخطيط و استمرارا لتعميق العلاقات و التنسيق و التشبيك و تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني مع وزارة التنمية الاجتماعية

و تم توضيح و شرح برنامج المعلومات الاجتماعية المحوسب الجديد الذي يخص عمل الجمعيات بالوزارة و متابعة ترخيص الجمعية من قبل الوزارة كونها الوزارة المختصة بمتابعة الجمعيات الاجتماعية الأهلية