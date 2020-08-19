سلطة الأراضي تعقد ورشة عمل حول الضوابط الإدارية

غزة- الرأي

عقدت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية في سلطة الأراضي، ورشة عمل بعنوان الضوابط الإدارية المعمول بها في المؤسسات الحكومية وفقا لقانون الخدمة المدنية.

وخلال افتتاحه للورشة، أكد رئيس سلطة الأراضي أ. ماهر أبو صبحة على أهمية اللقاءات والورشات التدريبية في تطوير مهارات الموظفين وتطوير العمل المؤسسي وتحسين أداء الموظفين واكسابهم المزيد من المهارات والخبرات كل في مجاله سواء الإداري أو الفني وتعزيز الانتماء الوظيفي للموظف وخلق علاقة إيجابية بين الموظف والإدارة كما لفت الى أهمية المشاركة الفاعلة والعصف الذهني من قبل الموظفين المشاركين في الورشة للخروج بنتائج ملموسة خلال أداء العمل.



من جهته، أكد مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية والمحاضر في الورشة أ. ناصر شابط، أن الهدف العام والاساسي لهذا اللقاء المهم ضبط وتنظيم العمل واشراك الفئات الإدارية الوسطى من مدراء الدوائر والاقسام في تطبيق الاليات والضوابط بما يضمن التحقيق الأمثل للانضباط الإداري الأمر الذي ينعكس ايجاباً على تقديم الخدمات للجمهور وإنجاز الاعمال الموكلة لكل موظف.

وشدد في الوقت ذاته على أن غياب الضوابط الإدارية والأنظمة والقوانيين المنظمة والضابطة للمؤسسة من شأنه أن يخلق حالة من الفوضى مما يؤثر بشكل واضح على قدرة المؤسسة الحكومية في تحقيق أهدافها وتنفيذ خططها.



وأوضح شابط، أن الوظيفة الحكومية هي عبارة عن مركز تنظيمي يخضع لمجموعة من القوانين والقواعد القانونية يكون بموجبها للموظف حقوق وعليه واجبات .

وتناولت ورشة العمل عدة محاور أساسية تتعلق بالضوابط الإدارية وفقاً لقانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية وأخلاقيات العمل الإداري التي تؤكد جميعها على الاحترام المتبادل بين الزملاء وأداء الواجبات الموكلة للموظفين بكل نشاط وكفاءة مراعاة الأمانة والنزاهة في العمل والحرص الدائم على التحسين والتطوير لقدرات الموظفين.

وشدد أ. ناصر شابط خلال الورشة على أهمية احترام وخصوصية واسرار المواطنين المتعاملين مع المؤسسة والمحافظة على سرية المعلومات والقرارات التي يتم اتخاذها وعدم الادلاء أو نشر أي معلومات حول طبيعة العمل الا اذا كان مفوضا بذلك وأهمية المحافظة على الأموال والممتلكات العامة.

كما تناولت الورشة اجازات الموظفين وأنواع الاجازات والإجراءات المتبعة في تنفيذها كما أقرها القانون وتناولت الورشة قضية تغيب الموظف عن العمل دون اذن والعقوبات المترتبة على ذلك حسب المادة 119 من قانون الخدمة المدنية مشددا ً على أهمية وضرورة ابلاغ المدير المسؤول والمؤسسة في حال قيام الموظف بالإجازة والخروج بإذن .