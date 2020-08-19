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"المواصلات" تبحث التعاون المشترك مع وزارة الاقتصاد

19 آب / أغسطس 2020 01:44

المواصلات تبحث التعاون المشترك مع وزارة الاقتصاد
المواصلات تبحث التعاون المشترك مع وزارة الاقتصاد

غزة- الرأي

استقبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ ، وبحضور رؤساء القطاعات والمدراء العامون، وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي.

ويأتي ذلك للاطلاع على سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، حيث تمت الزيارة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري في المقر الرئيسي للوزارة.
و رحب أبو شرخ بالوفد الزائر مثمناً اهتمام الدكتور رشدي وادي بمتابعة تطوير الاقتصاد الفلسطيني، بما يحقق أفضل خدمة للمواطنين.
من جهته، أكد أبو شرخ على دعمه الكامل لكل الجهود التي تخدم المواطنين، مثمنا جهود وزارة الاقتصاد في متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها.
بدوره أوضح د. رشدي وادي أن التطبيقات الذكية الخاصة بمكاتب التاكسيات لها أثرها على تحسين جودة الاقتصاد الفلسطيني إضافة لتحسين جودة العمل، وخدمة الجمهور وتسهيل مهامهم.
من جهة أخرى، طالب وادي وكيل وزارة النقل والمواصلات بتزويد وزارته بمركبات حكومية جديدة وذلك لتسهيل عمل وزارة الاقتصاد الميداني، وتعزيز وجود طواقم الوزارة في الميدان.
من ناحية أخرى، أوضح أبو شرخ أن وزارته مع التطور التكنولوجي وتدفع في قطاعات عدة لديها بهذا التطور وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، مبيناً أن الوزارة على استعداد تام لتوفير ما يلزم في سبيل تقديم خدمة أفضل للمواطنين من قِبل المؤسسات الحكومية.
 

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