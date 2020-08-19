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ضمن العودة الآمنة إلى المدارس

تعليم شرق خان يونس يعقد ورشة عمل لضامني المقاصف

19 آب / أغسطس 2020 01:47

تعليم شرق خان يونس يعقد ورشة عمل لضامني المقاصف
تعليم شرق خان يونس يعقد ورشة عمل لضامني المقاصف

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم - شرق خان يونس أ. سعيد قديح برفقة مدير الدائرة أ. منار أبو خاطر، ورشة العمل حول العودة الآمنة للمدارس التي يعقدها قسم الصحة المدرسية لمنسقي الصحة المدرسية وأذنة المدارس وضامني المقاصف، بالتعاون مع قسم الخدمات والأرشيف؛ بحضور مدرب الدورة رئيس القسم د. خليل النجار، ورئيس الشعبة بقسم الصحة أ. ضياء الأغا، ومشرف الصحة المدرسية أ. أسامة عفيفة، وذلك في قاعة طيبة.

وأكد قديح على ضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال المحافظة على نظافة المدارس والصفوف الدراسية ومرافق المدرسة خاصة شبكات وخزانات المياه والمقاصف، وتوعية الطلبة بضرورة المحافظة على النظافة الشخصية؛ حفاظًا على صحتهم ووقايتهم من الأمراض، حاثًا الجميع على تحمل المسؤولية وذلك ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير البيئة الصحية المناسبة التي تضمن سلامة الطلبة وانتظام العملية التعليمية.

بدوره أكد النجار على ضرورة اهتمام ضامني المقاصف بالنظافة الشخصية لكافة العاملين فيها، والتأكد من سلامة الأطعمة التي تعرض في المقصف في ظل أزمة الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة، مشددًا على أهمية نظافة المقصف والأدوات المستخدمة والبيئة المحيطة.

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