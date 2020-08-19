التعليم: أضرار مادية جزئية تلحق بمدرسة ثانوية جراء العدوان الإسرائيلي

غزة- الرأي

تعرضت مدرسة خليل النوباني للثانوية للبنات في مديرية التربية والتعليم شرق غزة، للأضرار المادية الجزئية نتيجة العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة ليلة امس، جراء استهدف عدة أراضي زراعية بجوار المدرسة في حي الزيتون.

وشملت الأضرار تكسير في الزجاج والأثاث في كل من الصالة الرياضية, والمرسم, والمكتبة.

وقال أ. مازن نور الدين مدير تعليم شرق غزة :" إن هذا الاعتداء يدل على العنجهية الإسرائيلية في قتل العلم وتدمير المنشآت التعليمية, مشيراً إلي أن المسيرة التعليمية ماضية رغم كل ما تتعرض له من حصار وتضيق ودمار.

من جانبه، بين أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية ورئيس لجنة الطوارئ الفرعية أن طواقم العمل تابعت منذ اللحظة الأولي حصر الأضرار والمتابعة الميدانية , مطالباً مؤسسات حقوق الإنسان بالوقفة اللازمة لدورها المنوط بها.