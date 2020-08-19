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تعليم شرق خان يونس يناقش سير عمل الأمور الإدارية في المديرية

19 آب / أغسطس 2020 02:01

تعليم شرق خان يونس يناقش سير عمل الأمور الإدارية في المديرية
تعليم شرق خان يونس يناقش سير عمل الأمور الإدارية في المديرية

خان يونس- الرأي

عقد مدير التربية والتعليم – شرق خان يونس أ. سعيد قديح اجتماعًا لرؤساء الأقسام لمناقشة عدد من الأمور الإدارية المتعلقة بسير العمل بالمديرية، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر.

وفي بداية اللقاء رحب قديح برؤساء الأقسام، مثمنًا جهودهم في خدمة العملية التعليمية، من خلال التواصل الفعّال والبنّاء مع المدارس وجمهور المراجعين، مؤكدًا أن الإنجازات التي تحققها المديرية هي نتيجة للعمل التكاملي ما بين المديرية ومدارسها، وهذا هو النهج الذي تجسده المديرية على مدار السنوات الماضية والذي يساهم في النهوض بالواقع التعليمي.

وأوضح قديح أن التخطيط للعمل سر من أسرار الإبداع والتميّز، وهذا يتطلب من كل قسم من أقسام المديرية وضع خطة عمل متكاملة تساعد على تنفيذ المهام على أكمل وجه، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الانضباط في العمل لأنه من أسس النجاح، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف، وتعليمات الخروج الرسمي والخاص

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