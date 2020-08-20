إصابتان برصاص الاحتلال في رام الله

22:439 إصابات جديدة بفيروس كورونا في غزة بين المحجورين

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ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟