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إصابتان برصاص الاحتلال في رام الله

20 آب / أغسطس 2020 02:02

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

أصيب مواطنان، الليلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في قرية دير أبو مشعل بمحافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، بإصابة مواطن بجراح متوسطة بالرصاص الحي في البطن والقدم، فيما أصيب آخر  بجراح طفيفة في القدم.

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