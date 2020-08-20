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التعليم تعلن مواعيد امتحان الشامل النظري والعملي في غزة

20 آب / أغسطس 2020 03:48

IMG_9096
IMG_9096

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن اتمام استعداداتها لتنفيذ الامتحان التطبيقي الشامل لدورة أغسطس 2020، داخل الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أنها ستعقد يوم الاثنين والثلاثاء الموافق 24-25/08/2020 الامتحان بشقه النظري، فيما ستخصص أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس الموافق 25-26-27/08/2020 للشق العملي.

ولفتت إلى أن عدد المسجلين لهذه الدورة بلغ 1546، فيما بلغ عدد الامتحانات 78 منها 60 امتحان عملي، وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.

وبينت أنه تم إعلام المتقدمين بأماكن ومواعيد امتحاناتهم النظرية والعملية من خلال القنوات التالية "إرسال رسائل نصية SMS.،ونشر صفحة للاستعلام من خلال الرابط  https://eservices.mohe.ps/shamel/

ونوهت إلى أنه تم إرسال بيانات الطلبة للكليات لعرضها على المواقع الإلكترونية لها، فيما تم عرض جميع بيانات الطلبة ومواعيد الامتحان على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

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