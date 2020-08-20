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الأوقاف بغزة تدعو لإعلاء قضية القدس والأقصى والتصدي للتطبيع

20 آب / أغسطس 2020 07:01

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غزة- الرأي:

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة العلماء والمثقفين في الأمتين العربية والإسلامية لإعطاء قضية القدس والأقصى الأولوية لتبقى حية في قلوب الأجيال.

وشددت الوزارة في بيان لها الخميس، في ذكرى إحراق الأقصى، على أن اعتداءات الصهاينة على المسجد تزداد وتيرتها كل يوم، مطالبة الإعلاميين في العالمين العربي والإسلامي، القيام بواجبهم في فضح هذه الاعتداءات والممارسات.

وقالت: "يجب على الكل الإسلامي حكاماً وشعوباً ومؤسسات وتنظيمات أن يتحملوا مسؤولياتهم في دعم صمود أهلنا المقدسيين مادياً ومعنوياً".

وناشدت الشعوب العربية والإسلامية للتصدي لحملات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الرسمي والفردي، عبر مقاطعة بضائعه التي يعمل المُطبِّعون على ترويجها في الأسواق العربية والإسلامية.

وأكدت على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، ورصِّ الصفوف وتوحيد الكلمة تطبيقاً لقول الله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾.

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