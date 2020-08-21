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رونالدو يهين حارس لاتسيو بهدف رائع فى نهائى اليوروباليج

21 آب / أغسطس 2020 07:20

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم البرازيلى السابق رونالدو، هدفا ساحرا بقميص فريق إنتر ميلان الإيطالى فى شباك لاتسيو، بالمباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" موسم 1997-1998.

ونجح الظاهرة البرازيلية رونالدو فى مراوغة لوكا ماركجياني حارس لاتسيو بطريقة رائعة فى انفراد تام بالدقيقة 70 من زمن اللقاء، ليسجل ثالث أهداف إنتر ميلان والأخير حتى الآن فى نهائى اليوروباليج، حيث سبقه هدفى الثنائى زامورانو وخافيير زانيتى، لينجح النيراتزورى فى التتويج باللقب الثالث فى تاريخه بالمسابقة.

يذكر أنه تنطلق في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، نهائي النسخة رقم 49 من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج"، بين فريقى إشبيلية الإسبانى مع نظيره إنتر ميلان الإيطالى، على ملعب "راين إينرجي ستاديون" في مدينة كولون الألمانية.

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