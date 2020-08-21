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أخبار » الرياضة و الملاعب

كومان يُقرب سواريز من الرحيل عن برشلونة

21 آب / أغسطس 2020 07:25

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خروج النجم الأوروجويانى لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسبانى، من حسابات الهولندى رونالدو كومان المدير الفنى الجديد للفريق، فى الموسم المقبل. 

ذكرت قناة "Cuatro" الإسبانية، أن سواريز ليس ضمن خطط برشلونة للموسم المقبل، وأن رحيله عن البارسا خلال الصيف الحالى بات وشيكا.

وأضافت الصحيفة أن سواريز وما يساندوه غاضبون للغاية من التسريبات التى تشير أن اللاعب خارج حسابات النادى الكتالونى، خاصة أن إدارة البلوجرانا لم تخبره بأى شيء حتى الآن حول رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى امكانية عودة سواريز إلى أياكس أمستردام، فى احتمالية وجود صفقة تباردلية مع النادى الهولندى، للتعاقد مع الثلاثى، دونى فان دى بيك، والأرجنتينيى نيكولاس تاجليفيكو والحارس الكاميورنى أندريه أونانا.

ذكر راديو كتالونيا الإسباني، أن كومان، المدير الفنى لبرشلونة، اختار مواطنه ممفيس ديباى، مهاجم ليون الفرنسي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق فى الموسم المقبل.

وتأتى رغبة كومان، بضم مهاجم ليون الفرنسي، على عكس اهتمامات إدارة برشلونة، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، والتى أرتبطت بالتعاقد مع الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي. 

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