العميد ينطلق في رحلة العودة للممتازة

قاد الكابتن عماد هاشم المدير الفني لفريق نادي غزة الرياضي ، التدريب الأول لفريق العميد ، بحضور رئيس وأعضاء مجلس تسيير أعمال النادي ،

وحضر الغالبية الساحقة من عناصر الفريق ولاسيما لاعبي التعزيز فضل أبو ريالة ومحمد الحداد ومحمد أبو عودة وشرف حسنين وعدي الغلبان ومحمد أبو شمالة ،

وأكد الكابتن عطا الله أبو عاصي عضو مجلس الادارة – مدير كرة القدم أن العميد سيكون جاهزا للعودة سريعا إن شاء الله لمصاف الدرجة الممتازة ،

حيث أن مجلس الادارة وضع جوابا لكل سؤال حول دوري الدرجة الاولى ، مستدركا صعوبة المهمة ، إلا انه أشار أن " همة " الرجال الرجال ستطوع الصعاب من أجل العميد صاحب التاريخ المجيد ،

الى ذلك أبدى الكابتن عماد هاشم عن ارتياحه لإلتزام عناصر الفريق مؤكدا أن خطة الاعداد للدوري ستكون مثمرة بكل المقاييس .