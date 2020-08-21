هكذا يمكنك استخدام تطبيق المراسلة والمكالمات الصوتية Viber



يعد Viber هو تطبيق مجاني للتنزيل يتيح للمستخدمين إجراء مكالمات مجانية وإرسال النصوص والصور ورسائل الفيديو إلى مستخدمي Viber الآخرين، إنه يعمل على كل من الهاتف المحمول والكمبيوتر ويمكن استخدامه للتواصل مع الأشخاص حول العالم، وتشمل الميزات الشائعة للمستخدمين الشباب مشاركة الصور والفيديو والرسائل الجماعية.



وفقا لما ذكره موقع " “webwise، يمكن تنزيل التطبيق مباشرة على هاتفك أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى إدخال رقم هاتفهم للبدء.



يستخدم فايبر هاتفك المحمول كهويتك للتحقق من حسابك، سيرسل لك Viber رقم تعريف شخصي عبر رسالة نصية قصيرة لتنشيط حسابك.



كما أنه بمجرد التفعيل، يرتبط التطبيق بقائمة جهات الاتصال الخاصة بك للعثور على الأصدقاء والتواصل معهم.



وتشمل الدردشات الجماعية مجانية ما يصل إلى 200 مشارك، وفي كثير من الحالات يقوم المستخدمون الشباب بإعداد مجموعات لفصلهم الدراسي وأصدقائهم وفريقهم الرياضي وما إلى ذلك، يمكن أن تكون الدردشات الجماعية وسيلة رائعة للبقاء على اتصال.



لا يتم حذف المجموعات إلا عندما يغادر جميع الأعضاء المجموعة، ويمكن لعضو المجموعة مغادرة الدردشة الجماعية في أي وقت، كما أن المسؤولين أو المشاركين في المجموعة لا يمكنهم إزالة عضو من المجموعة.



أما الدردشات العامة تسمح هذه الميزة لمستخدمي فايبر بمتابعة شخصياتهم ومشاهيرهم المفضلين أو الانضمام إلى محادثات حول مواضيعهم المفضلة.



عندما يتابع مستخدم محادثة عامة، يمكنه الإعجاب بأي منشورات منشورة داخل الدردشة، ومع ذلك لا يمكنه المساهمة أو التعليق ما لم تتم إضافته كمشارك بواسطة مسؤول المجموعة.



سيتم عرض ملفات تعريف المشاركين في الدردشات العامة فقط في معلومات ملف تعريف الدردشة العامة، ولن تظهر ملفات تعريف المتابعين، ويجب ألا يقل عمر المستخدمين عن 13 عامًا.

