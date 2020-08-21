كيف تكتشف اختراق "الباسورد" الخاص بك فى 6 خطوات

تعد الهواتف الذكية التى تعمل بنظام Android من أشهر الأجهزة المحمولة فى جميع أنحاء العالم، مما يجعلها أهدافًا رئيسية للقراصنة، لكن أطلقت Google طريقة سهلة لمستخدمى Android لاكتشاف ما إذا كان قد تم الوصول إلى أى من كلمات السر الخاصة بهم بواسطة الهاكرز.

تمت إضافة أداة فحص كلمة المرور أخيرًا إلى إصدار Canary من Google Chrome ، وسوف تنبه المستخدمين إذا تم اختراق كلمة المرور التى أدخلوها فى أي عملية لاختراق للبيانات، وكانت الميزة متاحة على إصدار سطح المكتب من Chrome لفترة من الوقت، ولكن تمت إضافتها أخيرًا إلى Android هذا الأسبوع، وإليك كيفية تجربة الميزة الجديدة بنفسك.

كيفية معرفة ما إذا تم اختراق كلمات السر الخاصة بك



1. قم بتنزيل أحدث إصدار من Chrome Canary من متجر Google Play

2. بمجرد تثبيت التطبيق، انتقل إلى chrome: // flags وابحث عن علامة "التحقق من كلمة المرور المجمعة"

3. اضغط تمكين ذلك.

4. أعد تشغيل المتصفح.

5. يجب أن ترى الآن خيار "التحقق من كلمة المرور" متاحًا ضمن إعدادات كلمة المرور - انقر فوق هذا الخيار لفحص كلمات السر المحفوظة

6. ستنبهك Google إذا تم اختراق أى من كلمات مرورك