وكالة الرأي الفلسطينية انشقاق أرضي مرعب يبتلع 21 سيارة في الصين وكالة الرأي الفلسطينية 5 أطعمة غنية بفيتامين سى لتعزيز مناعتك وكالة الرأي الفلسطينية 7 أطعمة تجنبها أثناء الجوع وكالة الرأي الفلسطينية هل ينتقل كورونا عن طريق حليب الأم؟ وكالة الرأي الفلسطينية كيف تكتشف اختراق "الباسورد" الخاص بك فى 6 خطوات وكالة الرأي الفلسطينية 4 طرق تساعدك على تسريع فتح جهاز كمبيوتر بنظام ويندوز 10.. وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2591) الجمعة 21/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية هكذا يمكنك استخدام تطبيق المراسلة والمكالمات الصوتية Viber وكالة الرأي الفلسطينية هنية: نعارض موقف مصر المؤيد لتطبيع الإمارات مع إسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية العميد ينطلق في رحلة العودة للممتازة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيف تكتشف اختراق "الباسورد" الخاص بك فى 6 خطوات

21 آب / أغسطس 2020 09:08

1
1

تعد الهواتف الذكية التى تعمل بنظام Android من أشهر الأجهزة المحمولة فى جميع أنحاء العالم، مما يجعلها أهدافًا رئيسية للقراصنة، لكن أطلقت Google طريقة سهلة لمستخدمى Android لاكتشاف ما إذا كان قد تم الوصول إلى أى من كلمات السر الخاصة بهم بواسطة الهاكرز.

تمت إضافة أداة فحص كلمة المرور أخيرًا إلى إصدار Canary من Google Chrome ، وسوف تنبه المستخدمين إذا تم اختراق كلمة المرور التى أدخلوها فى أي عملية لاختراق للبيانات، وكانت الميزة متاحة على إصدار سطح المكتب من Chrome لفترة من الوقت، ولكن تمت إضافتها أخيرًا إلى Android هذا الأسبوع، وإليك كيفية تجربة الميزة الجديدة بنفسك.

كيفية معرفة ما إذا تم اختراق كلمات السر الخاصة بك
 

1. قم بتنزيل أحدث إصدار من Chrome Canary من متجر Google Play

2. بمجرد تثبيت التطبيق، انتقل إلى chrome: // flags وابحث عن علامة "التحقق من كلمة المرور المجمعة"

3. اضغط تمكين ذلك.

4. أعد تشغيل المتصفح.

5. يجب أن ترى الآن خيار "التحقق من كلمة المرور" متاحًا ضمن إعدادات كلمة المرور - انقر فوق هذا الخيار لفحص كلمات السر المحفوظة

6. ستنبهك Google إذا تم اختراق أى من كلمات مرورك

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

المنظمات الأهلية تحذر من التداعيات الخطيرة لانقطاع الكهرباء

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟