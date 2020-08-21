التأهيل والإصلاح تفتتح مركز التدريب المهني للنزلاء

غزة-الرأي

افتتح وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم ومدير عام مديرية الإصلاح والتأهيل العميد علاء الدين الهندي، ، مركزاً للتدريب المهني للنزلاء في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

ويأتي افتتاح المركز بحضور مدراء المراكز والإدارات والوحدات في مديرية الإصلاح والتأهيل بعد عدة شهور من البدء بالعمل به حيث تم بدء تدريب النزلاء به بشكل مبدئي في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح اللواء أبو نعيم أن مديرية الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية انشأت هذا المركز بهدف تعليم النزلاء المهن الرئيسية والمهارات المهمة "كالحدادة والنجارة والسباكة والكهرباء والألومنيوم".

وقال اللواء أبو نعيم في كلمة له خلال الافتتاح: "لطالما سعت مديرية الإصلاح والتأهيل وما زالت تسعى إلى إشغال النزلاء بما هو مفيد استثماراً لأوقاتهم وتطويراً لمهاراتهم وسعياً للارتقاء بهم نحو الأفضل بشكل دائم حتى يخرجوا بعد قضاء محكومياتهم وقد تعلموا بعض المهن التي يعتاشون منها".

بدوره، أكد العميد الهندي أن افتتاح مركز تدريب مهني للنزلاء لم يأتِ من فراغ إنما جاء لدمجهم في المجتمع للحفاظ على أمنه، وحتى نؤدي الهدف الرئيس المطلوب منها والذي منه انطلقت تسمية المديرية.

وأشار إلى أن المديرية ستعمل على تدريب كافة نزلاء مراكزها المنتشرة في محافظات قطاع غزة بحيث تستهدف دورة التدريب المهني من 120 إلى 150 نزيلاً كل ثلاثة شهور.