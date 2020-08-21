الأوقاف تختتم برنامجها العلمي الثالث "نحو الرسوخ"

غزة-الرأي

اختتمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة امس برنامجها العلمي الثالث "نحو الرسوخ" الذي شرعت بعقده يوم الأحد الماضي بمشاركة 600 طالبٍ وطالبةٍ من طلبة العلمي الشرعي والمهتمين من جميع محافظات قطاع غزة.

وفي كلمة له خلال حفل تكريم المشاركين في محافظة خانيونس أكد وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا على أهمية عقد البرامج العلمية التي تساهم في زيادة الحصيلة العلمية الدعوية والمعرفية لدى طلبة العلم.

وقال الأغا: "وزارة الأوقاف لديها رؤية شاملة للارتقاء بالجانب العلمي والدعوي للدعاة والوعاظ والخطباء في المرحلة المقبلة، ولن تدخر جهدًا في سبيل ذلك"

وشكر وكيل الوزارة المؤسسات الخارجية الشريكة، والإدارات العامة بالأوقاف التي كان لها دور في إنجاح هذا البرنامج المتميز على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق هذا النجاح.

من جهته أوضح د. عبد الله أبو عليان نائب مدير عام الوعظ والمشرف العام على البرنامج، أن برنامج نحو الرسوخ حقق أهدافه المنشودة من خلال المحاضرات العلمية القيمة التي تم تقديمها على يد نخبة من العلماء والأساتذة والمحاضرين على مدار 5 أيام متتالية.

مشيرًا إلى أنه تم تقديم نحو ١٢ محاضرة بعناوين متنوعة منها: الضوابط الفقهية للتعامل مع الآخر، مهارات التحدث والإلقاء، المقدمات الأصولية، نظرات معاصرة في السيرة النبوية، مفاتيح فهم التاريخ، إضاءات في فقه الاستدراك.

وتابع: "ومن العناوين التي قُدمت أيضًا في البرنامج: الأربعون الدعوية، البناء المنهجي لطالب العلم، التقنية ووسائل التواصل في حياة الداعية وطالب العلم، ووقفات مع مفاتيح تدبر القرآن وغيرها"

وذكر أبو عليان أن وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا قدم محاضرة في المحافظات الخمس حول الرؤية العلمية والدعوية لوزارة الأوقاف، بهدف إطلاع المشاركين على رؤية الوزارة في المرحلة القادمة في المجال الدعوية والعلمي.

وأعرب د. أبو عليان عن جزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح البرنامج سواء من خارج الوزارة أو داخلها.

هذا وكرمت وزارة الأوقاف المشاركين في البرنامج بشهادات معتمدة خلال حفل نظمته عبر مديريات الأوقاف في المحافظات، كما كرمت وشكرت المحاضرين على جهودهم في إنجاح البرنامج بالمحاضرات العلمية القيمة والمتميزة التي قدموها للمشاركين على مدار عقد البرنامج.