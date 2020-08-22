مارك أوفرمارس يسجل هدفًا خياليًا بمرمى يوغسلافيا بيورو 2000

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل النجم الهولندي السابق مارك أوفرمارس هدفًا رائعًا لمنتخب بلاده في شباك منتخب يوغسلافيا، في المباراة التي التي جمعت المنتخبين في الدور ربع النهائي من نهائيات يورو 2000 وانتهت بفوز فريقه 6-1.

سجل أوفرمارس ثنائية في هذا اللقاء وكان هذا الهدف هو الخامس بعد أن تسلم الكرة من قبل منطقة الجزاء وهيأها لنفسه في جزء من الثانية ليسدد صاروخ في مرمى يوغسلافيا بالدقيقة 78.

تأهل المنتخب الهولندي، ولكنه خرج من الدور نصف النهائي بركلات الترجيح أمام منتخب إيطاليا بعد التعادل 0-0، ليواصل سوء الحظ الذي لطالما لازمه في البطولات الكبرى.