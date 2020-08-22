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أخبار » الرياضة و الملاعب

تشافى وبارتوميو سر إصرار ميسي على مغادرة برشلونة

22 آب / أغسطس 2020 08:15

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن إصرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مغادرة نادى برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل إحباطه الشديد من سياسة إدارة النادى، بعد الهزيمة الكارثية التى تلقاها الفريق أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 8 – 2، فى ربع نهائي دورى أبطال أوروبا، وأكد "راديو كتالونيا" الإسباني، أن النجم الأرجنتيني ميسي، يرغب فى مواصلة المنافسة على أعلى مستوى، ولكن خارج برشلونة، لأنه بكل بساطة يريد تحقيق المزيد من الألقاب فى مسيرته الكروية.

أضاف التقرير الإسباني، أن النجم الأرجنتيني، كان من الممكن أن يبقى ضمن صفوف البارسا، فى حال استقالة خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس النادى، والتعاقد مع تشافى هيرنانديز، لقيادة الفريق، بعد رحيل كيكي سيتين.

وأشار التقرير، إلى أنه فى حال مغادرة ميسي لبرشلونة، سوف تطالب إدارة النادى بمبلغ مقابل رحيله، كما أن النجم الأرجنتيني سوف يخسر مكافأة كبيرة، فى حال رحيله.

وكان راديو كتالونيا الإسباني، قد كشف أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أخبر مدربه رونالدو كومان، خلال إجتماع الأمس برغبته فى الرحيل عن صفوف برشلونة، قائلا:"لا أرى نفسي فى البارسا بالموسم المقبل".

جدير بالذكر أن، عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ينتهى مع برشلونة، فى صيف عام 2021، ولديه شرط جزائى فى عقده، بقيمة 700 مليون يورو.

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