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اختصارات مهمة فى Google Docs جربها الآن

22 آب / أغسطس 2020 08:27

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إذا كنت قد سمعت من قبل عن اختصارات لوحة المفاتيح، فأنت تعلم أنها يمكن أن توفر لك الكثير من الوقت عند استخدام برامج وتطبيقات مثل (Microsoft Word)، ولكن هل تعلم أن Google Docs لديه اختصارات للوحة المفاتيح أيضًا؟
 
فيما يلي قائمة بأفضل الاختصارات للوحة المفاتيح في Google Docs.
 
الاختصارات الخاصة بالأجهزة العاملة بنظام ويندوز:
النسخ: Ctrl-C
القص: Ctrl-X
اللصق: Ctrl-V
لصق بدون تنسيق: Ctrl-Shift-V
التراجع عن الإجراء: Ctrl-Z
التراجع خطوة للخلف: Ctrl-Shift-Z
إدراج ارتباط أو تحريره: Ctrl-K
فتح رابط: Alt-Enter
إظهار اختصارات لوحة المفاتيح الشائعة: Ctrl- /
الطباعة: Ctrl-P
البحث في Google Docs عن نص محدد: Ctrl-F
البحث عن نص محدد واستبداله: Ctrl-H
إدخال فاصل صفحة: Ctrl-Enter
تكرار الإجراء السابق: Ctrl-Y
نص عريض: Ctrl-B
النص المائل: Ctrl-i
تسطير النص: Ctrl-U
نص يتوسطه خط: Alt-Shift-5
مسح تنسيق النص: Ctrl- أو Ctrl-Spacebar
زيادة حجم الخط: Ctrl-Shift->
تصغير حجم الخط: Ctrl-Shift- <
محاذاة النص في Google Docs إلى اليسار: Ctrl-Shift-L
محاذاة النص في Google Docs إلى اليمين: Ctrl-Shift-R
محاذاة النص في Google Docs إلى الوسط: Ctrl-Shift-E
ضبط النص: Ctrl-Shift-J
إدخال قائمة ذات تعداد رقمي: Ctrl-Shift-7
إدخال قائمة ذات تعداد نقطي: Ctrl-Shift-8
تحريك فقرة لأعلى: Ctrl-Shift-Up
تحريك فقرة لأسفل: Ctrl-Shift-Down
إدخال تعليق: Ctrl-Alt-M
تحديد كل النص في المستند: Ctrl-A
إظهار مخطط المستند: اضغط باستمرار على Ctrl-Alt، ثم اضغط على A متبوعًا بحرف H.
عرض عدد كلمات المستند: Ctrl-Shift-C
الاتجاه لأعلى الصفحة: Fn-Up
النزول لأسفل الصفحة: Fn-Down
 
الجدير بالذكر بأن شركة جوجل عانت اليوم الخميس 20/08/2020 من انقطاع في خدمة جيميل أثر في المستخدمين على مستوى العالم. ويبدو أن الانقطاع هو انقطاع عالمي، مع تركز المشاكل بشكل كبير في أوروبا وأستراليا. وأبلغ المستخدمون عن وجود مشكلات أثناء إرسال رسائل البريد الإلكتروني واستلامها.
 

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