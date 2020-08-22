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مدفعية الاحتلال تستهدف نقاط رصد للمقاومة بخانيونس ورفح

22 آب / أغسطس 2020 08:48

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استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت  نقاط رصد تتبع المقاومة الفلسطينية، شرق خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة

وأفاد مراسلنا بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف نقطة رصد في مخيط مخيم العودة في بلدة خزاعة شرق خانيونس، أما الاستهداف الآخر فكان لنقطة رصد قرب موقع صوفا شرقي كرم أبو معمر، شرقي محافظة رفح ما أدى الى الحاق اضرار مادية بالمناطق المستهدفه

جدير بالذكر أن القطاع يشهد حالة توتر بين المقاومة والاحتلال  بسبب تعنت الاخير ورفضه الالتزام بالتفاهمات المتفق عليها .

وأصدرت الغرفة المشتركة بالأمس بيانًا أكدت فيها أنها  ردّت على القصف الإسرائيلي وسترد ولن تسمح باستمرار الحصار.

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