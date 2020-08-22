بلدية غزة وشركة الكهرباء تبحثان سبل توفير الطاقة للمرافق الأساسية

غزة-الرأي

بحثت بلديه غزه مع شركة توزيع الكهرباء أزمة الكهرباء الحالية وسبل توفير الطاقة الكهربائية للمرافق الأساسية للمدينة .

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الشركة بحضور مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير دائرة الإنارة م. سمير الغصين، ومدير دائرة الصيانة م. جمال عناية، وكلاً من مدير عام شركة الكهرباء م. ماهر عايش، ومدراء الدوائر في الشركة.

وناقش المجتمعون سبل توفير طاقة كهربائية لأبار المياه ومحطات الصرف الصحي، ومحطة تحلية المياه شمال المدينة .

وأكد المجتمعون أهمية إعطاء الأولوية في توفير الكهرباء للمرافق الخدماتية الأساسية لضمان استمرار توفير المياه للمواطنين وضخ مياه الصرف الصحي .