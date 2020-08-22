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صباح:توقف الكهرباء سيؤثر سلبا على الخدمات التخصصية داخل المستشفيات

22 آب / أغسطس 2020 11:43

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غزة-الرأي

اكد د.عبد السلام صباح مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة أن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة سيؤثر بشكل كبير على العمليات الجراحية المجدولة في اقسام العمليات والتي يبلغ متوسطها 3864 عملية شهرياً في المستشفيات تتراوح بين صغرى ومتوسطة وكبرى يتم إجرائها في (48) غرفة عمليات موزعه على مستشفيات قطاع غزة .

وبين أن ذلك سيشكل خطرا على المرضى في أقسام العناية المركزة التي يبلغ نسبة انشغال الاسرة فيها 84% ،هؤلاء المرضى الذين يعيشون على أجهزة التنفس الصناعي، والأجهزة الأخرى وبدونها يكون الموت الحقيقي.

واوضح د.صباح أن إنقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود سيؤثران بشكل كبير على أقسام غسيل الكلى في مستشفيات القطاع و التي يتوافر فيها فقط 131 جهاز غسيل كلى ،مشيرا الى أن متوسط عدد المرضي الذين يغسلون الكلي في محافظات قطاع غزة بمعدل 923 مريض شهريا .

يذكر أن انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات و المرافق الصحية نتيجة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة سيؤثر بشكل مباشر على طبيعة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى خاصة أقسام العناية المركزة، والغسيل الكلوي، والأقسام الخاصة بالأطفال، لا سيما في ظل نقص الكميات الاحتياطية من الوقود لدى المستشفيات، والتي تلجأ إلى استخدامها في حال انقطاع التيار الكهربائي

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