رئيس بلدية خان يونس يبحث دعم المسيرة التعليمية واحتياجات الطلبة

غزة-الرأي

بحث رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، مع وفد من مجلس أولياء الأمور والإدارة المدرسية مدرسة حاتم الطائي سبل دعم المسرة التعليمة وتلبية احتياجات الطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.

وكان م. البطة، وبحضور رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئول المراكز الخارجية والأنشطة د. مروان المصري، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، قد استقبلوا د. حسن موسى رئيس مجلس أولياء الأمور، ومدير المدرسة أ. إسلام الزطمة، وذلك لبحث آفاق التعاون.

وقدم م. البطة شرحاً مختصراً عن جهود البلدية الرامية إلى تعزيز وتطوير واقع خدماتها المقدمة للمجتمع في ظل الظروف السائدة واستمرار جائحة كورونا، مستعرضًا واقع المرافق الخدماتية الخارجية كالمركز الثقافي والمكتبة العامة الخدمات المقدمة من خلالها وفي شتى المجالات من أجل مد جسور الشراكات مع قطاعات المجتمع.

وأعرب م. البطة عن استعداده لتبني كافة الأنشطة والبرامج التي من شأنها تلبية احتياجات الطلبة للتخفيف عن كاهل المؤسسات التعليمة وللمساعدة في زيادة التنوير المعرفي والثقافي.

ومن جانبه أوضح موسى أهمية الزيارة التي تأتي للتعرف على بلدية خان يونس ودورها في خدمة المجتمع ومؤسساته والمواطنين، مقدماً شكره لإدارة البلدية على حسن الإستقبال، معرباً عن أمله مساعدة البلدية في حملات التشجير للحديقة المدرسية لأن ذلك يساهم في الحفاظ على البيئة، وخدمة الطلبة في مبادراتهم الخلاقة.