بلدية خان يونس تنظم لقاءً مجتمعياً لتقييم خطتها الاستراتيجية

غزة-الرأي

نظمت بلدية خان يونس جنوب محافظات قطاع غزة اللقاء المجتمعي السنوي بعنوان "تقييم الخطة الاستراتيجية التنموية لعام 2019"، بمشاركة رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ومدير البلدية أ. محـمد الاسطل، ومنسقة الخطة الاستراتيجية أ. هيا الأغا، وسط مشاركة من ممثلي الوزارات والمانحين ومؤسسات المجتمع المدني ولجان الأحياء وأعضاء لجان المجالات التنموية المختلفة.

بدوره، رحب م. البطة بالحضور شاكراً كافة المؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المحلي والهيئات الحكومية، مشيراً إلى أن بلدية خان يونس أولت الخطط الاستراتيجية أهمية كبيرة وأشركت الخبراء والأكاديميين وممثلي الاتحادات والنقابات والقطاع الخاص والحكومي والمؤسساتي في إعدادها وتجهيزها، موضحاً وجود تعاون مشترك وحثيث مع مختلف الوزارات الحكومية والأهلية لدعم المصلحة العامة وتذليل العقبات أمام تطور ورقي المدينة.

من جانبها ،استعرضت الأغا نتائج تقييم الخطة والتي شملت تطوير البنى التحتية، والتنمية الاجتماعية، وتنمية الاقتصاد المحلي، والإدارة والحكم الرشيد، والتكلفة المالية لكل مجال من إجمالي حجم المشاريع التي تم تنفيذها في العام الماضي حيث بلغت نسبة انجاز مشاريع الخطة (64%)

وفي ذات السياق بين الأسطل أن الخطة معدة لأربعة أعوام متتالية تضم مشاريع مختلفة تسعى البلدية من خلالها للنهوض بواقع المدينة في شتى المجالات على الرغم من شح الموارد وقلة الإمكانيات نتيجة لاستمرار الحصار المفروض على شعبنا.

وفى نهاية اللقاء أثنى الحضور على القائمين على الخطة وعلى اهتمامهم بإشراك المجتمع المحلي ونشر النتائج ومناقشتها معهم الأمر الذي يمثل شفافية وحوكمة رشيدة لمجتمع ديموقراطي، كما طالبوا البلدية بالتركيز على المناطق المهمشة، بالإضافة إلى شق وافتتاح الطرق وتعبيدها بما يخدم مجموع السكان.