البطة يؤكد على أهمية ترسيخ المفاهيم الشرعية وتطبيقها كنهج حياة

أكد رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة على أهمية ترسيخ المفاهيم الشرعية النظرية وتطبيقها بشكل عملي كنهج حياة وللمساعدة على تكوين الذات ورفع القدرات من خلال التجارب العملية.

وكان رئيس البلدية وبمشاركة رئيس البلدية بحضور النائب في المجلس التشريعي د. يونس الأسطل، ووفد البلدية ممثلاً في رئيس قسم العلاقات العامة أ. أيمن القدرة، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، قد شاركوا في البرنامج العلمي الثالث بعنوان "نحو الرسوخ" والذي تقيمه الإدارة العامة للوعظ والإرشاد وكلية الدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف والشئون الدينية تستفيد منه النساء الخريجات من كليات ودبلوم العلوم الشرعية والذي يقام في كلية مجتمع الأقصى.

بدوره، أكد م. البطة على أهمية دور المرأة في بناء المجتمع الفلسطيني ودورها الريادي والقيادي في الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا الفلسطيني والتضحية بفلذات أكبادهن من أجل حرية الوطن.

ودعا م. البطة إلى ضرورة قيام خريجات العلوم الشرعية بتطبيق الجوانب النظرية في حياتهن العملية من أجل بناء جيل قادر على تحمل الأمانة والمسئولية واحداث التغيير المطلوب لرفعة شأن الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن البلدية تفتح كافة مرافقها وقاعاتها أمام المجتمع لفتح الشراكات الواسعة لدعم احتياجات المواطنين.