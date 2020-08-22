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بلدية خان يونس: استمرار العمل بمشروع حماية الطفولة بالمكتبة العامة

22 آب / أغسطس 2020 12:42

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غزة-الرأي

تواصل المكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس جنوب محافظات غزة تنفيذ أنشطتها الخاصة بمشروع حماية الطفولة والمنفذ بالتعاون مع مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي وتستهدف روادها من الأطفال وطلبة المدارس وذلك وفق اجراءات صحية واحترازية.

وذكرت مسئولة المكتبة العامة أ. زمزم زعرب أهمية المشروع  والذي يستفيد منه الأطفال من كلا الجنسين، ويشتمل على الأنشطة التعبيرية بمختلف مجالاتها في الدراما والمسرح والكتابة الإبداعية ورواية القصص وغيرها بما يخدم التوجه نحو تعزيز حماية الطفولة.

وبينت زعرب أن اللقاءات التي تم تنفيذها شملت عرض فيلم صامت للأطفال بعنوان (بيت الشجرة)، وكذلك تنفيذ ورشة الكتابة الإبداعية، واللذان حازا على تفاعل كافة المشاركين.

من جهة أخرى نُفذ لقاء آخر بعنوان ( المكان الآمن) ضمن مشروع الحماية والدعم النفسي للأطفال في ظل جائحة كورونا وذلك بالتعاون مع مركز البيت الآمن الشبابي والذي يشرف عليه نخبة من الأخصائيين النفسيين.

ويهدف اللقاء إلى أن يتعرف الأطفال على المكان الآمن وقت الخطر، وأن يتكون لدى الأطفال المشاركين مهارة القدرة على حماية الذات ، وأن يتعرفوا على مشاعرهم والتعبير عنها وكيفية التحكم فيها وضبطها .

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