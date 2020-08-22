المعلمة أبو رمضان سفيرة الانسانية في فلسطين

غزة-الرأي

حصلت المرشدة التربوية بمدرسة الشجاعية الثانوية " أ" للبنات هنادي أبو رمضان علي لقب سفيرة الانسانية في فلسطين و قد منحت رئاسة سفراء الانسانية في العالم ممثلة بالسيد عباس يعقوب المندلاوي أ . ابو رمضان هذا المنصب الفخري تقديرأ لجهودها و أنشطتها المميزة التي تنفذها .

بدورها ، اعربت أبو رمضان عن سعادتها بمنحها هذا اللقب مؤكدة أن المرأة الفلسطينية قادرة ان تخدم وطنها بطريقتها الخاصة بالرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها و بينت أبو رمضان انها تقدمت بطلب الترشح للحصول علي اللقب و كانت علي تواصل دائم معهم حيث كانت تقوم بارسال أنشطتها و أعمالها اليهم أول بأول.

و تعتبر سفيرة الانسانية أبو رمضان ان هذا اللقب هو تكليف لها حيث المسؤؤولية ستكون كبيرة داعية من الله ان يوفقها في خدمة مجتمعها.

جدير بالذكر أن أ. ابو رمصان يسجل لها العديد من الانجازات علي صعيد عملها و قد حصلت العام الماضي علي لقب ملكة المسؤؤلية الاجتماعية من خلال المبادرة التى أطلقتها .