تعليم شرق غزة يهنئ مديرة مدرسة جعفر الأساسية المشتركة باستلام منصبها

غزة-الرأي

زار وفد من مديرية التربية والتعليم شرق غزة، مدرسة جعفر بن أبي طالب الأساسية المشتركة، لتهنئة أ. رماح أبو مرق بتوليها منصب مديرة المدرسة.

وضم الوفد الزائر أ. مازن نور الدين مدير التربية والتعليم شرق غزة، أ. منير أبو زعيتر مدير الدائرة الإدارية، د. جواد الشيخ خليل مدير الدائرة الفنية، و أ. مصطفى مصبح رئيس قسم الإدارات التربوية بالمديرية.

وتخلل الزيارة بعض التوجيهات الإدارية والفنية، والاطلاع على خطط وأنشطة المدرسة، ومتابعة عمل لجنتي الطوارئ والنظام المدرسي، والتأكيد على إتمام دورات الصفوف الافتراضية.

وأكد وفد المديرية على مساندة مديرة المدرسة، وتعاون جميع أقسام المديرية معها، للارتقاء بمستوى المدرسة تعليمياً وتربوياً.