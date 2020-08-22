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مباحث بيت حانون تكشف تزوير "أوراق أرض" بقيمة 12 ألف دينار

22 آب / أغسطس 2020 02:13

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غزة-الرأي

كشفت المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية – قسم مباحث بيت حانون شمال قطاع غزة قضية تزوير أوراق "تنازل عن أرض" زراعية في بلدة بيت حانون شرق المحافظة بقيمة 12 ألف دينار أردني.

وأكد الرائد يوسف شبات رئيس قسم مباحث بيت حانون أن تكليفاً ورد من النيابة العامة حول دخول مجهول لمستشفى بيت حانون - وقيامه بتبصيم المواطنة "أ.ع" 56 عام من سكان البلدة على أوراق تنازل عن أملاكها وهي قطعة أرض مساحتها 600 متر شرق بيت حانون".

وأوضح الرائد شبات أنه وبعد إجراء واسع للتحريات، وقع الاشتباه على حفيد المشتكية المدعو "م.ع" 22عام من سكان عزبة بيت حانون، وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة, مشيراً إلى أنه تم ضبط قطعة قماش بحوزته عليها حبر أزرق قام باستخدامها في عملة تبصيم المشتكية.

وأشار إلى أنه تم عليه إحالة ملف القضية والمشتبه به والمضبوطات إلى مفتش التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

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