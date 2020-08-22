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هندسة المتفجرات تتعامل مع قذيفتي مدفعية من مخلفات الاحتلال

22 آب / أغسطس 2020 02:15

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غزة-الرأي

تعاملت طواقم هندسة المتفجرات بمحافظة شمال غزة مع "قذيفتين مدفعية" من مخلفات الاحتلال بعد تلقي إشارة من العمليات المركزية تفيد بعثور أحد المواطنين على قذائف مدفعية في أرضه بمنطقة أم النصر شمال المحافظة .

وأوضح النقيب بلال المبحوح رئيس قسم هندسة المتفجرات بمحافظة الشمال أن طواقمهم تعاملت بمضمون الإشارة الواردة من العمليات المركزية والتوجه مباشرة إلى المكان، ليتبين بعد الفحص والمعاينة أن الأجسام عبارة عن "قذيفتين مدفعية" عيار "155" ملم غير منفجرة، مشيراً إلى أنه تم تأمين القذيفتين ونقلهما بسلام , وإزالة التهديد من المكان .

ودعا النقيب المبحوح المواطنين إلى عدم الاستهتار بالأجسام المشبوهة وإلى ضرورة التبليغ عنها بالاتصال على العمليات المركزية بالشرطة حفاظاً على أرواح المواطنين.

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