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النيابة العامة بغزة تحقق في واقعة بث أغنية هابطة

22 آب / أغسطس 2020 06:59

غزة- الرأي:

أعلنت النيابة العامة بغزة، بدء تحقيقاتها في واقعة بث فيديو لأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن كلماتٍ هابطة، وحثاً على الفجور، وإخلالاً بالحياء العام والأخلاق والنظام العام.

وذكرت النيابة في بيانٍ لها، أنه كلّفت إدارة المباحث العامة باستدعاء كافة القائمين على إنتاج الفيديو والمشاركين فيه، وتدوين أقوالهم، وعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيق وفق الأصول.

وأكدت النيابة العامة أنها باشرت في هذه الإجراءات انطلاقاً من صلاحياتها القانونية ومسؤولياتها عن الدعوى الجزائية بهدف الحفاظ على النظام والآداب العامة، واحترام أحكام القانون وعدم تجاوزها.

 

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