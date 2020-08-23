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ماندزوكيتش يسجل هدفا لا ينسى ضد الريال بنهائى دورى الأبطال

23 آب / أغسطس 2020 07:35

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قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، ولكن من الصعب أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى نقدم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

سجل المهاجم الكرواتى ماريو ماندزوكيتش، نجم يوفنتوس الإيطالى السابق، واحدا من أجمل الأهداف في تاريخ المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونجح ماندزوكيتش في تسجيل هدفا من ضربة مقصية فى شباك فريق ريال مدريد في الدقيقة 27 من زمن المباراة النهائية لدورى الأبطال موسم 2016-2017، علما بأن هدف المهاجم الكرواتى هو الوحيد لليوفى في المباراة التي خسرها بأربعة أهداف مقابل هدف.

يذكر أنه يقام نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019-2020، في التاسعة من مساء اليوم، الاحد، بين فريقى بايرن ميونخ الألماني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، على ملعب "النور" بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

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