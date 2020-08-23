كومان يخطط لعودة كوتينيو وضم لاوتارو لبرشلونة الموسم المقبل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة الهولندى رونالدو كومان، المدير الفنى لفريق برشلونة، الإعتماد على النجم البرازيلى فيليب كوتينيو، فى الموسم المقبل، بجانب التعاقد مع الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فى عددها الصادر صباح اليوم الأحد، إن كومان، مدرب برشلونة، يسعى لإعادة النجم البرازيلى فيليب كوتينيو، لصفوف الفريق فى الموسم المقبل، بعد نهاية إعارته لصفوف فريق بايرن ميونخ الألمانى.

أضافت الصحيفة، أن المدرب الهولندى، سوف يتحدث مع النجم البرازيلى، بعد ختام مشواره مع الفريق البافارى، عقب مباراة نهائي دورى أبطال أوروبا، أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الأحد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن كومان، يرغب فى تعاقد البارسا، الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، لخلافة النجم الأوروجوايانى لويس سواريز، الذى أقترب من الرحيل عن صفوف الفريق، خلال الصيف الحالى.

ويسعى الهولندى كومان، لإعادة بناء الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الخسارة الكارثية التى تلقاها أمام بايرن ميونخ الألماني، بنتيجة 8 – 2، فى ربع نهائي مسابقة دورى أبطال أوروبا، تحت قيادة المدرب السابق كيكي سيتين.

كما يسعى المدرب الهولندى، لإقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالبقاء مع الفريق فى الموسم المقبل، على الرغم من رغبة البرغوث فى الرحيل، لشعوره بإحباط كبير، من سياسة النادى فى السنوات الأخيرة.

وتولى كومان، تدريب برشلونة، الأسبوع الماضى، بعقد لمدة عامين، خلفا للمدرب السابق كيكي سيتين، بعد أن فسخ عقد تدريب المنتخب الهولندى.