ريال مدريد يجهز راؤول جونزاليس لخلافة زيدان

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن نية إدارة ريال مدريد، فى منح راؤول جونزاليس، المدير الفنى لفريق الشباب فى النادى الملكى، فرصة تولى الإدارة الفنية للفريق الأول، كبديل للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، فى حال رحيله عن تدريب الفريق فى أى وقت، وذكرت إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية، أن راؤول، يحظى بثقة كبيرة داخل إدارة ريال مدريد، خاصة بعد نجاحه فى قيادة فريق شباب النادى، للوصول للمباراة النهائية، لدورى أبطال أوروبا، على مستوى الشباب، للمرة الأولى فى تاريخ النادى، بعد فوزه على فريق ريد بول سالزبورج النمساوى، بنتيجة 2 – 1.

أضاف التقرير الإسباني، أن إدارة النادى الملكى، تجهز نجم هجوم الفريق السابق، لقيادة الفريق الأول، كبديل محتمل للمدرب الفرنسي زيدان، فى حالى رحيله عن قيادة الميرنجى، فى أى لحظة.

وكان راؤول، صاحب الـ43 عاما، قد بدأ مسيرته الكروية، ضمن صفوف فريق ريال مدريد، إلى أن أصبح قائد الملكى، والذى خاض معه، 741 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 323 هدفا، وأنهى مسيرته مع فريق نيويورك كوزموس الأمريكي، فى عام 2015.

ويواجه ريال مدريد للشباب، فى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء المقبل، فريق بنفيكا البرتغالى، الذى نجح فى تخطى فريق اياكس الهولندى، بنتيجة 3 – 0.