وكالة الرأي الفلسطينية الفرق بين ماسنجر وماسنجر لايت؟ وكالة الرأي الفلسطينية رقم قياسى لسرعة الإنترنت تكفى تنزيل منصة فيديوهات كاملة فى ثانية واحدة وكالة الرأي الفلسطينية كيفية إنشاء وتخصيص ومسح رمز QR على إنستجرام وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد يجهز راؤول جونزاليس لخلافة زيدان وكالة الرأي الفلسطينية كومان يخطط لعودة كوتينيو وضم لاوتارو لبرشلونة الموسم المقبل وكالة الرأي الفلسطينية ماندزوكيتش يسجل هدفا لا ينسى ضد الريال بنهائى دورى الأبطال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2593) الاحد 23/8/2020 وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة بغزة تحقق في واقعة بث أغنية هابطة وكالة الرأي الفلسطينية أردوغان يستقبل هنية في إسطنبول وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف بغزة تُشكل لجنة للإصلاح المجتمعي
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

كيفية إنشاء وتخصيص ومسح رمز QR على إنستجرام

23 آب / أغسطس 2020 07:38

1
1

بعد إطلاق ميزة Nametag أو QR Code فى اليابان العام الماضى، قام إنستجرام الآن بتوسيع الميزة لتشمل مناطق أخرى مؤخرًا، حيث تسمح رموز QR على إنستجرام للمستخدمين بإنشاء رمز QR قابل للمسح لملفهم الشخصى والذى يمكن للمستخدمين الآخرين مسحه ضوئيًا مباشرة من كاميرا إنستجرام.

وتعد الميزة مفيدة حقًا للشركات التى تريد من المستخدمين متابعتها على إنستجرام والوصول إلى تفاصيل أخرى عنها مثل ساعات عمل المتجر وشراء العناصر وقائمة الخروج والمزيد، لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة لإنشاء رمز QR على إنستجرام لملفك الشخصى أو لعملك، فإليك كيفية القيام بذلك.

المتطلبات المسبقة:

-قم بتحديث إنستجرام إلى أحدث إصدار من متاجر التطبيقات المعنية.

- اتصال إنترنت فعال.

 خطوات إنشاء رمز QR لـ إنستجرام لملفك الشخصي

1. افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكي

 2. انقر على أيقونة الملف الشخصى من الزاوية اليمنى السفلية

 3. الآن، انقر على الأشرطة الأفقية الثلاثة من الزاوية اليمنى العليا واختر خيار رمز الاستجابة السريعة

 4. ستتمكن من رؤية رمز الاستجابة السريعة لملفك الشخصى مع لصق اسم الملف الشخصى فى الجزء السفلى

 5. يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص رمز الاستجابة السريعة الخاص بهم عن طريق النقر مع رموز تعبيرية أو صورة شخصية أو لون.

كيفية مسح رمز QR على إنستجرام:

1. افتح تطبيق إنستجرام وتوجه إلى خيار رمز الاستجابة السريعة

2. فى الجزء السفلي من الشاشة، انقر فوق خيار Scan QR Code .

3. ركز الكاميرا على رمز QR لمسحها ضوئيًا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع (150) سلة خضار على عائلات مستورة في غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟