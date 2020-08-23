"محيسن" يدعو الشباب لطرح مبادرات ومشاريع نوعية تخدم المجتمع

غزة- الرأي

دعا أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، كل من الشباب وطلاب الجامعات لطرح مبادرات ومشاريع نوعية تشارك في علاج مشاكل البطالة وندرة فرص العمل، وقال محيسن إن المعيقات الاقتصادية التي تواجه الشعب الفلسطيني مرتبطة بالاحتلال الصهيوني وممارساته العنصرية.

جاء حديث محيسن، خلال لقاءه بنخبة من طلاب برنامج "تميز" الذي تشرف عليه جمعية المستقبل للتنمية، وجرى اللقاء مع الطلاب في قاعة الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة.

وتحدث محيسن أمام الطلاب عن التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني مما يفرض عقبات كبيرة أمام تحقيق طموحات الشباب ، وقال:" لا بد أن نواجه هذه العقبات بالتكاتف والوحدة وتبني المبادرات والأفكار التي تساهم في بناء الوطن، لدينا مبدعين وطاقات شابة قادرة على قيادة المشاريع وتنفيذ البرامج من خلال المهارات وتلبية حاجة السوق".

وتناول ما تقدمه الوزارة من برامج هامة من خلال المراكز الشبابية والدورات التدريبية في كافة المجالات، ودعم المبادرات الشبابية، والمخيمات الصيفية والبرامج الكشفية.

وأشار إلى مشاريع دعم الزواج من خلال القروض الحسنة والمنحة القطرية، وأكد أن هذه البرامج أدخلت الفرحة على فئات كبيرة من الشباب الذين واجهوا صعوبات كبيرة وتأخروا في الزواج بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وتطرق لدعم المشاريع الصغيرة وتوفير مصدر دخل ملاءم للشباب.

وأوضح أن الوزارة مستعدة لاستقبال الشباب والأفكار المميزة وتبنيها بما يخدم الجميع ويوفر حلولا لمشاكل المجتمع.

بعد ذلك أتيحت الفرصة للشباب والشابات لطرح التساؤلات التي تنوعت بين الاستفسار عن برامج الوزارة وأهمية وضع حلول لمشاكل الشباب والخريجين، حيث أجاب وكيل الوزارة عن كافة الأسئلة وتحدث عن أهمية هذه اللقاءات لتعزيز العلاقة بين الشباب والوزارة وبناء حالة من التواصل الدائم مع برامج الوزارة.