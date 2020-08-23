العمل تستقبل وفدًا من جمعية "أبراج المخابرات" التعاونية الإسكانية

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال هيئة العمل التعاوني، وفدًا من جمعية أبراج المخابرات التعاونية الإسكانية.

وناقش مدير عام هيئة العمل التعاوني أ.نبيل المبحوح وأ.علاء الميناوي، أعضاء الجمعية حول تسوية أوضاع الجمعية المالية والإدارية

وكما وتطرق الجانبان للحديث عن تشكيل لجنة تسيير أعمال مؤقتة من أجل تسوية أوضاع الأعضاء والترتيب لإنتخابات لجنة الإدارة.

يذكر أن هيئة العمل التعاوني التابعة لوزارة العمل، هي هيئة مسؤولة عن ترخيص وتنظيم وتدقيق عمل الجمعيات التعاونية، ومراقبتها، وفتح الحسابات البنكية، وإجراء المعاملات الخاصة بتلك الجمعيات، والإشراف على توزيع أرباحها.

كما وتختص الهيئة بمراقبة القرارات المركزية الصادرة عن الجمعيات التعاونية، ومتابعة المشاريع التي تنفذها، سواء من ميزانية الجمعية، أم الممولة من الجهات المانحة.

وتشرف الهيئة على نحو 185 جمعية تعاونية زراعية وحرفية واسكانية وخدماتية، موزعين على محافظات القطاع.