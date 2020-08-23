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وزارة العمل تنفذ 10 مخالصات عمالية

23 آب / أغسطس 2020 09:46

وزارة العمل تنفذ 10 مخالصات عمالية
وزارة العمل تنفذ 10 مخالصات عمالية

غزة- الرأي

نفذت وزارة العمل من خلال الإدارة العامة لعلاقات العمل ومديرتي عمل غزة والوسطى 10 مخالصات عمالية بقيمة 99.715 شيكل.
وأُنجزت مخالصتين في مديرية عمل غزة، كانت الأولى بقيمة، 8800 شيكل، أما الثانية فكانت بقيمة 2000 شيكل.
فيما كانت المخالصات الثمانية الأخرى، في مديرية عمل الوسطى، وثلاث منها تمت بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وتبلغ قيمة المخالصات التي تمت في مديرية عمل الوسطى ٦٩٦٦٥ شيكل، أما الثلاث مخالصات الأخرى فبلغت قيمتها ١٩٢٥٠ شيكل.
وتعمل الادارة العامة لعلاقات العمل على حل النزاعات العمالية بالطرق الودية بين طرفي الانتاج، وتحصيل الحقوق العمالية وإبرام مخالصات عمالية، وفقا لقانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

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