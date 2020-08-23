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"الشباب والرياضة" تختتم مخيم "ريادة الأعمال " للفتيات

23 آب / أغسطس 2020 10:15

"الشباب والرياضة" تختتم مخيم "ريادة الأعمال " للفتيات

غزة- الرأي

اختتمت وزارة الشباب والرياضة – الإدارة العامة للشباب دورة بعنوان "ريادة الأعمال – العمل الحر"، في قاعة التدريب بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بمدينة غزة، واستهدفت الدورة الفتيات المنتسبات للمراكز الشبابية المعتمدة من الوزارة.
وشارك في الدورة (23) فتاة من تخصصات الحاسوب وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات واللغة الانجليزية، وتتضمن الدورة (24) ساعة تدريبية على مدار (6) أيام، بواقع (4) ساعات تدريبية في اليوم.
وأوضح بلال الشاعر مدير التدريب والتأهيل الشبابي بالوزارة، أن الدورة جاءت بمناسبة الإحتفاء باليوم العالمي للشباب والذي حمل عنوان "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي"، من خلال تسليط الضوء على مشاركة الشباب في ثلاثة مساقات مترابطة، وهي: المشاركة على الصعيد المجتمعي، المشاركة على الصعيد الوطني من خلال صياغة القوانين والسياسات وتنفيذها،
، المشاركة على الصعيد العالمي.

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