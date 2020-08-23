كلية "الرباط" الجامعية تعقد الامتحانات النظرية النهائية للفصل الصيفي

غزة-الرأي

شرعت كلية الرباط الجامعية صباح اليوم بعقد الامتحانات النهائية النظرية لطلابها، للفصل الدراسي الصيفي للعام الدراسي 2020م.

ويتقدم للامتحانات النظرية التي تقعد في قاعات الكلية بالمقر الرئيسي لها غرب مدينة غزة،222 طالبًا من دفعات بكالوريوس العلوم الشرطية، والعلوم البحرية.

بدوره، ، أكد المقدم علاء عبد الله مدير إدارة الشؤون الأكاديمية أن آلية تقديم الاختبارات تسير بشكل جيد، ومنتظم دون أي معيقات تذكر.

وأشار عبد الله إلى أن الكلية تهيئ لطلابها الأجواء المناسبة لتقديم الامتحانات بشكل هادئ ومريح، متمنياً لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.