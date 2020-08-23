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شرطة مــرور رفح تعقد سلسلة محاضرات توعوية لرياض الأطفال

23 آب / أغسطس 2020 11:19

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غزة-الرأي

عقد قسم الإرشاد المروري في شرطة المرور والنجدة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة سلسلة محاضرات توعوية وإثرائية لطلاب رياض الأطفال في المحافظة.

وقال الرائد عطا وادي رئيس قسم الإرشاد المروري في محافظة رفح:" إن قسم الإرشاد المروري في المحافظة عقد محاضرات توعوية في السلامة المرورية لـــ310 طفلا موزعين على خمسة رياض أطفال".

وأضاف الرائد وادي أن المحاضرات شملت تدريب الأطفال على التعامل مع الإشارات المرورية وكيفية قطع الشوارع والطرق والالتزام بخطوط المشاة.

وبيّن الرائد وادي أهمية عقد هذه المحاضرات والتي تساهم بشكل كبير في نشر الثقافة والتوعية المرورية لدى الطلاب والأطفال في جميع المراحل التعليمية، مشيراً إلى الحالة الإيجابية التي عززتها هذه المحاضرات وانعكاس أثرها الإيجابي على الحالة المرورية.

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