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بالأسماء .. "التعليم" تُعيّن 92 معلمًا على بند العقد

23 آب / أغسطس 2020 11:19

غزة- الرأي

عيّنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة 92 معلماً على بند العقد (الدفعة الثانية)  للعام الدراسي الجديد 2020/2021.

وقال مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة رائد صالحية، إنه تم تعيين 70 عقد جديد، و22 عقد بدلاً من المعتذرين من الدفعة الأولى.

وذكر صالحية، أنه جرى اختيار المعلمين من الدور الوظيفي  السابق لعام 2019/2020، وذلك لسد الاحتياجات من الوظائف التدريسية في المدارس للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وكانت الوزارة، قد عينت في نهاية يوليو الماضي 226 معلمًا ومرشدًا تربويًا في الدفعة الأولى على بند العقد.

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