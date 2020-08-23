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وزارة الأسرى : ثلاثة أسرى بمعتقل "عوفر" يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام

23 آب / أغسطس 2020 11:37

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غزة-الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين أن ثلاثة أسرى في معتقل "عوفر" يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام؛  وذلك رفضا لاعتقالهم الإداري ، ويعانون من ظروف صحية صعبة.

وأوضحت الوزارة أن الاسرى هم الأسير ماهر الأخرس (49 عاما) من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، يخوض إضرابه عن الطعام منذ 28 يوما .
،الأسير محمد وهدان من قرية رنتيس شمال غرب رام الله ، مضرب عن الطعام لليوم "19" على التوالي ،الأسير موسى زهران من رام الله ، مضرب عن الطعام منذ "8" أيام .

وبينت الوزارة أن  أنّ "تدهورًا طرأ على الحالة الصحية للاسير ماهر الأخرس ، ويُعاني حاليًا من نقصان في الوزن، وآلام في الجسد وهزال عام، كما يُعاني من ارتفاع في ضغط الدم الذي ظهر معه خلال فترة اعتقاله عام 2018، وهو أسير سابق وأب لستة أبناء".

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