تربية الوسطى تبحث التعاون المشترك مع بلديتي النصيرات ودير البلح

الوسطى- الرأي:

بحث وفد من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوسطى التعاون المشترك مع بلديتي النصيرات ودير البلح، وذلك خلال زيارة تهنئة رئيسي البلديتان بالمنصب الجديد، حيث ضم الوفد كل من مدير التربية والتعليم هشام الحاج ومدير الدائرة الفنية محمد حمدان ورئيس قسم العلاقات العامة أحمد دلول، ورئيس قسم الصحة المدرسية محمود العزازي ورئيس قسم التعليم العام رمزي مقداس ورئيس قسم الأبنية محمد بشير، كان في استقبال الوفد رئيس بلدية النصيرات اياد المغاري ورئيس بلدية دير البلح ذياب الجرو.

وقدم الحاج التهنئة لرئيسي البلديتان بمناسبة توليهما مصبيهما الجديد وأثنى على الجهود الملموسة التي تبذلها البلديتان من اجل خدمة المسيرة التعليمية وكذلك التنسيق المستمر مع مديرية التربية والتعليم في كافة الأمور والقضايا التي تخص المدارس.

وأضاف بأن علاقة مديرية التربية والتعليم بالوسطى مع البلديات هي علاقة تكاملية وان التنسيق والتعاون مستمر على كافة المستويات، وأثنى على الجهود الطيبة والملموسة التي تبذلها البلديات لتوفير البيئة التعليمية والصحية والخدماتية المناسبة للطلاب والمدارس والتنسيق في كافة الأمور والقضايا التي تخص المسيرة التعليمية.

بدورهم رحب رؤساء البلديات بوفد المديرية، مشيدين بجهود المديرية في تطوير المسيرة التعليمية والنهوض بمستوى الطلبة، وتم الاتفاق خلال الجولة على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بشكل مستمر بما فيه مصلحة أبنائنا الطلبة والمدارس.