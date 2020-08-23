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الاقتصاد تجتمع باللجنة العليا لتنظيم وتطوير نظام الرقابة الغذائية

23 آب / أغسطس 2020 11:54

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غزة-الرأي

اجتمعت  وزارة الاقتصاد الوطني باللجنة العليا لتنظيم وتطوير الرقابة الغذائية لمناقشة المواصفات والمقاييس للمنتجات.

وناقشت اللجنة قرار وكيل الوزارة د. رشدي وادي القاضي بتشكيل لجنة لدراسة مدة الصلاحية للمنتوجات الغذائية الغير حساسة.

ورفعت اللجنة عدة توصيات خلال اجتماعها، تتضمن تمديد صلاحية بعض المنتجات حسب ما تراه اللجنة مناسبا، ودخول سلع أخرى للفحص المخبري الفيزيائي والحسي للتأكد من سلامتها وجودتها، وقرار بعدم استيراد أنواع من الشيبس الحراق لما تسببه من ارتفاع مؤشرات الأنيميا أو فقر الدم لدى الأطفال.

ورأت اللجنة ضرورة تطبيق مواصفات الشروط الصحية في مصانع الأغذية، وأن تكون المنتجات المستوردة حاصلة على شهادة HACCP .

وتضم اللجنة في عضويتها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ووزارات الصحة والزراعة والداخلية والاقتصاد والحكم المحلي.

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