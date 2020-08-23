النقل المواصلات وإذاعة الشعب تبحثان التعاون المشترك

غزة-الرأي

زار مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة النقل المواصلات خليل الزيان إذاعة الشعب، حيث كان باستقباله أبو غسان وشاح مدير الإذاعة.

بدوره، رحب وشاح بهذه الزيارة معرباً عن سعادته لمثل هذه الزيارات المهمة والتي تأتي لتوطيد العلاقة بين الجانبيين، ولخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني.

وخلال الزيارة تم استضافة الزيان على الهواء مباشرة في برنامج نبض البلد للحديث عن قرارات الوزارة الأخيرة التي تمت بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي تخفيض الديون المتراكمة على رسوم ترخيص المركبات (الديزل) الخصوصي والعمومي بواقع 600 شيكل للمركبة في العام، تخفيض المخالفات المرورية الغير محصلة بنسبة 50%.

وتلقى الزيان خلال اللقاء الإذاعي اتصالات عدة من السائقين لتوضيح الأمر حول القرارات الأخيرة إضافة لفتح المجال لأي استفسار آخر يحتاج لتوضيح من قبل الوزارة.

وأشار الزيان على أن أبواب الوزارة مفتوحة لتوضيح أي استفسار يحتاجه المواطنين، وأن الوصول للمسؤولين في الوزارة متاح بكل سهولة ويسر، مؤكداً على وجود صندوق للشكاوي في كافة أفرع الترخيص يستطيع أي مواطن كتابة ما يريد وارساله عبر الصندوق حيث يتم جمعه بشكل أسبوعي ومراجعة كل الوارد من المواطنين.

وأشاد الزيان بمدى التطور الكبير والملحوظ الذي وصلت اليه الإذاعة وزيادة نسبة استماع المواطنين لها وخاصة فئة السائقين التي تعتبر الفئة المستهدفة لدى الوزارة، موضحا الإنجازات التي تقوم بها في سبيل الارشاد والتوعية، ودورها الكبير في نشر المعلومة والخبر.

كما ناقش الطرفين سبل التعاون المشترك بينهم، حيث تم طرح مجموعة من الأفكار والمقترحات التي ستنفدها الاذاعة مع وزارة النقل والمواصلات، باعتبار أن اذاعة الشعب تمثل منبر اذاعي مسموع لدى السائقين.

أبرزها مشاريع توعوية تساهم في تقليل من نسب الحوادث المرورية ومشاريع تعريف المواطن بقانون المرور والعديد من البرامج التي تهدف إلى تعزيز العلاقة مع المواطن.

