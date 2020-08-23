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بلدية القرارة تبدأ إنارة مفترقات الطرق بالطاقة الشمسية

23 آب / أغسطس 2020 01:22

بلدية القرارة تبدأ إنارة مفترقات الطرق بالطاقة الشمسية
بلدية القرارة تبدأ إنارة مفترقات الطرق بالطاقة الشمسية

غزة- الرأي

بدأت بلدية القرارة مساء أمس السبت، بإنارة عدد من مفترقات الطرق الرئيسية بالطاقة الشمسية، وذلك ضمن مشروع تطوير وانارة مفترقات الطرق الرئيسية بالطاقة الشمسية ضمن برنامج(تنمية المجتمعات الهشة شرق القرارة) والذي تنفذه البلدية من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بالتعاون مع المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبمشاركة اللجنة المجتمعية.

وقالت البلدية "إنه تم اليوم البدء بإنارة 14مفترقاً بالطاقة الشمسية كمرحلة تجريبية، من خلال بطاريات مخصصة لتخزين الطاقة الشمسية في فترات النهار لتضيء المفترقات ليلاً.

وكانت البلدية قد أنتهت مؤخراً من تركيب 14عاموداً للإنارة مزودين بفوانيس وخلايا شمسية وبطاريات لتخزين الطاقة الشمسية يتم تشغيلها تلقائيا ليلاً، وكذلك تطوير المفترقات من خلال تبليط محيط الأعمدة.

وأضافت بأن تكلفة المشروع الاجمالية بلغت حوالي (54000)دولار من خلال صندوق تطوير واقراض الهيئات المحلية بتمويل من الوكالة الالمانية للتعاون الانمائي(GIZ)

ويهدف المشروع إلى إنارة المفترقات المستهدفة بالطاقة الشمسية ليلاً في أوقات انقطاع أو وصل التيار الكهربائي، وكذلك في توفير استهلاك الطاقة الكهربائية وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء، كما ويساهم في تسهيل حركة سير وتنقل المواطنين فيها ليلاً واحساسهم بالأمان.

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